«Сталкивалась с интригами и воровством»: Анастасия Костенко возмущена работой нянь

Модель призналась, что собирает компромат на помощниц.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова четверо детей. Его жена Анастасия Костенко, чтобы совмещать профессию модели и обязанности матери, прибегает к услугам няни. Как оказалось, в современном мире не так просто найти добросовестных и ответственных помощников. О неприятном опыте Костенко поделилась в своем Telegram-канале.

От подписчиков Анастасия не скрывает как счастливые, так и сложные стороны материнства. Поиск няни всегда относится к последнему.

«Найти нашу няню, именно порядочную, добрую, с субординацией — огромная проблема. Я не пишу, что их нет. Есть. Но их забирают сразу и даже бронируют», — пишет Костенко.

У самой модели была только одна няня, с которой до сих пор поддерживает теплые отношения, а для детей пришлось отобрать много кандидаток.

«Красиво и достойно уходят не все. Сталкивались с враньем, лицемерием, интригами и даже… с воровством. Зная, что дом оснащен камерами… ненавижу, когда считают себя умнее. Я обычно молчу и собираю компромат», — признается Анастасия.

По словам Костенко, няня, которая точно ей не подходит, первый делом спросит о заработной плате, не зная всех условий.

Также модель составила перечень качеств для хорошей няни. Один из которых это небольшой список мест работы, так как в противном случае это говорит о том, что человек долго не задерживается на одном месте.

Однако не все подписчики согласны, что нужно искать няню. По их мнению, следить за детьми обязанность матери, а если и нужно разгрузить день, то есть специальные сады, школы, а также бабушки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов со своей семьей в ближайшее время съедет из роскошного особняка, который обустраивал для экс-супруги Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ