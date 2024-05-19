«Это такая трагедия»: у Никиты Панфилова украли собаку

Актер тяжело переживает потерю хвостатого друга.

Актер из сериала «Пес» Никита Панфилов хоть и предпочитает в качестве домашних животных кошек, но однажды завел себе немецкую овчарку, когда сдружился со своим хвостатым коллегой по съемочной площадке. Но в семье Панфилова случилась трагедия, из-за которой он пока не намерен заводить питомца снова. Об этом он поделился в эфире шоу на федеральном канале.

Актер столкнулся со злоумышленниками, которые похитили его верного друга, вероятно, с целью выкупа. Собака так и не нашлась, а искать нового друга семья пока не готова.

«Это такая трагедия, что пока повременим. Это больше всего по детям бьет. Ну, всем аукнется. Зачем так делать — непонятно», — рассказал Панфилов.

По словам соседей, к дому артиста приехала машина, неизвестные личности закинули питомца в багажник и уехали.

Актер отметил, что подружился с собаками он смог после взаимодействия со своим хвостатым партнером по цеху, к которому он нашел путь к сердцу через желудок. Никита Панфилов был единственным, кто мог кормить собаку, поэтому она его слушалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие проблемы были в личной жизни актера Никиты Панфилова.