Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 57 0

По факту произошедшего организована проверка.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России / vm_sut; Западно-Сибирская транспортная прокуратура; 5-tv.ru

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Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 19 мая на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги. Организована доследственная проверка: причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются. Кроме того, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае.

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