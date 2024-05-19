«Есть стержень»: почему мужчины боятся сильных женщин

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 529 0

Психолог Гуляева: мужчины боятся женщин из-за их очень сильной энергетики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosseforp; Личный архив Ирины Гуляевой; 5-tv.ru

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Казалось бы, мужчина — это беспринципный и решительный представитель сильного пола, перед которым ломаются все преграды. Однако все-таки есть то, что способно его остановить.

Существует мнение, что мужчины боятся сильных женщин. Так ли это на самом деле и в чем может крыться причина их страха — рассказала 5-tv.ru психолог и сексолог Ирина Гуляева.

Так, сильная энергетическая составляющая, исходящая от представительниц прекрасного пола, в действительности способна вызвать у мужчины чувство испуга и тревоги. Дело в том, что потомки Адама, находясь рядом с такой женщиной, верят и понимают, насколько она является энергетически мощной.

Более того, эти ресурсы способны зарядить и мужчину, придать ему мотивации, уверенности в том, что все получится. Поэтому энергия, которая у него имеется, это и есть женский стержень, выражающийся в чувствах, уверенности и самоценности женщины.

«Таких женщин на самом деле, очень мало. К ним мужчины тянутся, потому что у них есть энергия, ключ к тому, чтобы мужчина либо зарабатывал деньги, либо становился куда-то, продвигался по службе», — отмечает специалист.

С такими женщинами мужчины чувствуют и поддержку, и уверенность в себе. У них появляется возможность «взлететь вверх». Даже раньше, в былые времена, богатую девушку старались выдать замуж за мужчину, который соответствует ее статусу. А родители жениха охотно соглашались, чтобы такая невеста вошла в их семью.

«Дело в том, что просто энергия женщины, ее манеры и высокие желания помогали семье добиться успехов, которых не было, увеличить доходы в два и более раза», — подчеркивает психолог.

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