В Москве нашли тело пропавшей два дня назад 13-летней девочки

В Москве нашли тело 13-летней девочки, которая пропала два дня назад. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда», — говорится в сообщении.

Предполагается, что подросток умерла от отравления психотропными веществами. Предварительно, признаков насильственной смерти не найдено.

Также отмечается, что в медучреждение доставлена подруга погибшей с отравлением, предположительно, психотропными веществами.

Вечером 17 мая мать погибшей девочки написала заявление в полицию о том, что ее 13-летняя дочь не вернулась домой. Сообщения об исчезновении подростка также распространяли поисково-спасательные отряды «ЛизаАлерт» и «Спас Град». Последний уже опубликовал запись в Telegram-канале со словами: «Найдена, погибла».

Как рассказал источник телеканала «360», погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу удалось найти раньше, она была без сознания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки под Ростовом. Правоохранители допускают, что восьмилетнюю школьницу могли изнасиловать и задушить.