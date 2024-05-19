Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки под Ростовом

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Евгения Романова
Евгения Романова 7 0

Правоохранители допускают, что восьмилетнюю школьницу могли изнасиловать и задушить.

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки под Ростовом

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Суд в Ростовской области принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

«Фигурант дела помещен в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.

О возбуждении уголовного дела по факту убийства восьмилетней девочки в Ростовской области стало известно накануне, 18 мая. Известно, что малышка ушла в магазин и пропала, позднее ее тело нашли недалеко от станицы Ольгинской в лесополосе. По предварительной версии, девочку могли изнасиловать и задушить.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину в полном объеме и рассказал, что предложил девочке отвезти ее до дома. Та согласилась и села в машину, после чего он отвез малышку в укромное место, где нет людей, и убил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тетя убитой под Ростовом девочки раскрыла новые подробности преступления. По словам Ольги Шарниковой, школьница никогда бы не села в машину незнакомого человека самостоятельно.

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