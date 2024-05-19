«Выздоравливает»: жена Носкова опровергла сообщения об ухудшении состояния певца

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 639 0

Жена Носкова: артиста выпишут из больницы на следующей неделе

Фото, видео: Стукалин Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкант находится под наблюдением врачей с 6 мая.

Народный артист России Николай Носков чувствует себя хорошо, на следующей неделе его выпишут из больницы. Об этом рассказала супруга певца Марина Носкова в беседе с 5-tv.ru.

«Николай выздоравливает, чувствует себя хорошо. Выписка (из больницы будет. — Прим. ред) на следующей неделе, (поедет. — Прим. ред.) домой», — сказала она.

Жена Носкова добавила, что все с певцом нормально. Таким образом она опровергла сообщения, которые распространил ряд Telegram-каналов. В постах говорилось о резком ухудшении состояния Носкова в связи с приемом сильнодействующих препаратов. В результате у артиста появились сильные боли в животе.

Артист пережил немало проблем со здоровьем. Но он продолжает выступать на сцене и радовать зрителей, хотя теперь и сидя на стуле. В 2017 году он перенес инсульт. Несмотря на это, спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Носков лежит в больнице с серьезными проблемами с легкими. Под наблюдением врачей певец находится с 6 мая.

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