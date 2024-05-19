Собянин анонсировал увеличение объемов специализированной медпомощи в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Теперь современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тысяч человек больше.

Собянин анонсировал увеличение объемов специализированной медпомощи в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В 2024 году объем специализированной медицинской помощи, которая оказывается пациентам в Москве, планируется увеличить более чем в полтора раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, речь о целевых программах, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей.

«Они реализуются по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия», — уточнил градоначальник.

В целом теперь современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тысяч человек больше, отметил Собянин. В частности, пациенты с офтальмологическими заболеваниями могут получить весь спектр необходимой медпомощи, в том числе оперативное лечение катаракты.

Кроме того, на треть предполагается увеличить объем высокотехнологичной помощи тем, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Вырастет и объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик, — это особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая опухоли, аневризмы, травмы головного и спинного мозга, эпилепсию», — добавил мэр.

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