МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Планируется, что обслуживать в торговых точках будут только при наличии документов об аккредитации при внешнеполитическом ведомстве.

МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Подготовка документов для работы магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Петербурге, ведется в МИД России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

Речь идет о магазинах, на которые «будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории РФ, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала представительств государств».

До этого сообщалось, что открытие магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Петербурге регулируется постановлением правительства от 26 июля 2022 года. В соответствии с ним цены в магазинах будут в рублях, долларах и евро, а обслуживать там будут только при наличии аккредитации при МИДе. При покупке планируется выдавать чек с пометкой Duty Free и указанием сведений о покупателе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алкоголь из магазинов беспошлинной торговли (duty free) может стать доступным и для пассажиров внутренних авиарейсов.

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