Полезные свойства и витамины: какой фрукт защитит от болезни Альцгеймера и рака

Продукты питания могут влиять не только на самочувствие, но и состояние здоровья человека.

Яблоки являются одними из самых популярных продуктов, обладающих большим количеством витамином и полезных свойств, которые могут защитить от болезни Альцгеймера и других серьезных недугов. Однако некоторым людям лучше воздержаться от его частого употребления. О том, чем полезны, а порой опасны яблоки, изданию «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат Ксения Глинкина (Черная).

По ее словам, эти фрукты способствуют снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и влияют на уменьшение холестерина в крови. Также в яблоках содержится большое количество полифенолов, что помогает защитить клетки сердца от окислительного стресса и на 20% снизить вероятность возникновения инсульта.

Глинкина отмечает, что цельные яблоки полезны для здоровья головного мозга. Дело в том, что нейромедиатор ацетилхолин, который передает нервные импульсы между нейронами и мышцами, уменьшается с возрастом, что становится причиной когнитивных нарушений. И регулярное употребление яблок и яблочного сока поможет повысить его уровень, это способствует предотвращению развитие болезни Альцгеймера.

Эксперт также подчеркивает, что что кожура яблок способна снижать риск развития бронхиальной астмы и различных аллергических состояний за счет содержания флавоноида кверцетина. К тому же, благодаря большому количеству антиоксидантов защищает ткани легких от окислительного стресса. Глинкина утверждает, что ежедневное употребление яблок может снизить рост раковых клеток на 10%.

Главной пользой яблок можно назвать положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Они также отличные помощники для тех, кто хочет похудеть.

«Предпочтительнее выбирать зеленые яблоки и есть их в сезон. Тогда можно получить больше питательных веществ, в том числе витамины С и К. К зиме они разрушаются, поэтому не в сезонное время из яблок можно получить в основном диетические волокна», — рассказала Глинкина.

Несмотря на большой спектр полезных свойств, исключить фрукт из своего рациона рекомендуется людям с непереносимостью фруктозы. Также сырые яблоки нежелательно употреблять тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ из-за возможности обострения симптомов.

Нутрициолог рекомендует перед включением яблока в рацион проконсультироваться со специалистом, чтобы учитываться индивидуальные особенности.

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