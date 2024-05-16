МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за использования активов России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Директор по коммуникациям Джули Козак требует правового обоснования для изъятия замороженных резервов.

МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за использования активов России

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen

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Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что планы западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки киевского режима могут нарушить мировую валютную систему. Кроме того, такая конфискация должна иметь под собой правовое основание.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — цитирует его агентство РИА Новости.

Таким образом Козак отреагировала на закон, который позволяет властям США конфисковать замороженные российские активы. По словам директора, данной ситуацией должны заняться «соответствующие юрисдикции».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад не спешит с конфискацией активов России.

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