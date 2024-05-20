Лавров: визит Путина в Китай подтверждает особый характер отношений РФ и КНР

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Глава МИД России прибыл в Казахстан, где встретился со своим китайским коллегой Ван И.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Визит Владимира Путина в Китай подтверждает особый стратегический характер отношений с КНР. Об этом глава МИД России заявил на встрече с китайским коллегой Ван И в Казахстане.

Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Главы МИД обсудят подготовку к саммиту ШОС, который намечен на 3 и 4 июля.

В повестке заседания ШОС — актуальные региональные и международные вопросы. В том числе, ситуация вокруг сектора Газа.
Также запланированы встречи в формате тет-а-тет. Сергей Лавров встретится с президентом Казахстана, а также с министром иностранных дел.

«Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвала широкий резонанс во всем мире, в том числе — в ООН, и оно нам начертало новые задачи», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что на полях саммита запланирована встреча Путина и Си Цзиньпина. Также министр иностранных дел России подчеркнул, что намерен обсудить с Ван И реализацию итогов последнего визита нашего президента в Поднебесную.

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