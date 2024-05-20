Даже когда пасмурно: почему не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

URA.RU: солнцезащитный крем стоит использовать даже в пасмурную погоду

Даже когда пасмурно: почему не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Специалисты предупреждают о вреде ультрафиолета в любую погоду.

Лето — это не только тепло и солнце, но и ультрафиолет, который, как известно, весьма вреден для кожи. Почему солнцезащитный крем стоит использовать даже в пасмурную погоду, объясняет URA.RU.

В солнечных лучах содержится вредное ультрафиолетовое излучение, которое может проникать в глубокие слои кожи и повреждать клетки. Последствия этого могут быть самые печальные, вплоть до возникновения злокачественных образований, проще говоря — рака кожи.

Специальные солнцезащитные кремы призваны поглотить или заблокировать вредоносные лучи, тем самым защитив ваш организм.

«Солнцезащитный крем содержит фильтры, которые защищают кожу от их воздействия. Обычно кремы наносят за 20-30 минут до выхода на солнце, а также после купания в воде», — приводит издание мнение врачей.

Более того, ультрафиолетовое излучение влияет на кожу не только в солнечные дни, но даже и в пасмурную погоду. Поэтому врачи рекомендуют взять за правило регулярно применять солнцезащитный крем перед любым выходом на улицу, даже если небо затянуто тучами.

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Даже когда пасмурно: почему не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема

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