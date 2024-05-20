Путин освободил Левицкую от должности советника президента РФ

Глава государства подписал соответствующий указ.
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника главы государства. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня его подписания — 20 мая.
Как отмечается на сайте Кремля, Левицкая занимала эту должность с 2013 года. Этот пост она занимала более десяти лет.
Прежде, писал 5-tv.ru, Путин назначил Олега Савельева заместителем главы Минобороны РФ и руководителем аппарата ведомства.
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