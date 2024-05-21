Россиян с доступом к гостайне обязали за месяц уведомлять ФСБ о выезде

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Исключением станут лица, подлежащие госохране, а также те, выезд которых из страны определяется иными решениями главы государства.

Россиян с доступом к гостайне обязали за месяц уведомлять ФСБ о выезде

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Президент России Владимир Путин обязал граждан, имеющих допуск к гостайне, уведомлять ФСБ и СВР о намерении выехать за рубеж минимум за месяц до отъезда. Об этом свидетельствует указ на портале правовой информации.

Документ определяет порядок предварительного уведомления лицами, работа которых предполагает допуск к гостайне, а также сенаторами, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов России, главами муниципальных образований и адвокатами, обладающими совершенно секретными сведениями или данными особой важности.

Если уехать за рубеж необходимо срочно, уведомление отправляется немедленно. Исключением станут лица, подлежащие госохране, а также те, выезд которых из страны определяется иными решениями главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто имеет допуск к государственной тайне.

Согласно тексту проекта, руководитель, который принял решение о допуске лица к гостайне, получит право знакомиться с документами, удостоверяющими личность гражданина за пределами территории России для соблюдения требований по защите секретной информации.

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