Улучшенный рецепт: как сделать окрошку вкуснее и полезнее

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Попробуйте разнообразить блюдо необычными овощами.

Улучшенный рецепт: как сделать окрошку вкуснее и полезнее

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Любимую многими россиянами окрошку можно сделать не только вкусной, но еще и полезной. Об этом изданию Lenta.ru рассказала эксперт-нутрициолог Ирина Попкова.

В первую очередь, вместо привычных огурцов и картофеля в блюдо можно добавлять репу, редьку и даже экзотический дайкон. Они помогут насытить и без того питательный суп витаминами, минералами и клетчаткой.

Полуфабрикаты же, вроде колбасы и сосисок, лучше заменить отварным мясом.

«Не менее вкусной получится окрошка с куриной грудкой или говяжьим языком. Картофель лучше всего отварить в мундире — так овощ не потеряет ценный для организма калий», — объясняет специалист.

Для основы лучше всего выбрать домашний квас или кефир, в зависимости от предпочтений. Заправлять можно сметаной, горчицей и даже майонезом — на одну порцию в 200-350 граммов рекомендуется не более десяти граммов заправки.

Есть же окрошку лучше всего охлажденной — так ее вкус раскрывается наиболее полно.

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