Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов

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Каких водоемов коснулись новые правила?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Частные прогулки по рекам и каналам Петербурга временно отменяются: в Северной столице ввели запрет на передвижение гидроциклов.

Ограничения действуют на Неве, Большой и Малой Невке. Коснется нововведение и других маломерных судов, не подлежащих регистрации.

Исключение сделали для водного транспорта представителей органов власти, прессы и киноиндустрии, а также участников спортивных мероприятий.

Такие правила будут действовать до середины ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге. Правоохранители провели рейд на Крестовском острове. Порядка 50 автомобилей отправлены на штрафстоянку одного из отделов полиции. 

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