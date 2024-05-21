Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов
Каких водоемов коснулись новые правила?
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Частные прогулки по рекам и каналам Петербурга временно отменяются: в Северной столице ввели запрет на передвижение гидроциклов.
Ограничения действуют на Неве, Большой и Малой Невке. Коснется нововведение и других маломерных судов, не подлежащих регистрации.
Исключение сделали для водного транспорта представителей органов власти, прессы и киноиндустрии, а также участников спортивных мероприятий.
Такие правила будут действовать до середины ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге. Правоохранители провели рейд на Крестовском острове. Порядка 50 автомобилей отправлены на штрафстоянку одного из отделов полиции.
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