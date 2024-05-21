Сегодня в Москве стартовал Национальный конгресс эндокринологов. К ученым, врачам, специалистам здравоохранения обратился в приветственной телеграмме Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что решения, принятые на мероприятии, позволят активнее внедрять передовые медицинские практики в работу больниц по всей стране. О достижениях российских эндокринологов и их вкладе в мировую медицину подробнее расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Выставка инноваций в этой области, пожалуй, одна из самых сложных для взгляда обывателя: брошюры, приборы, препараты… Но за ними скрыты научные прорывы. Ведь главное то, что внутри.

И этот тезис здесь активно поддерживают на практике. Чуть ли не на каждом стенде угощают чаем, подобранным на любой вкус: для крепкого иммунитета, для настроения и удачи в делах или для спокойствия и концентрации внимания.

Сахар, кстати, предлагают, но здесь мало кто его добавляет в напитки. Коварный продукт, эндокринологи рекомендуют быть с ним осторожным, а к их мнению всегда прислушиваются остальные.

Национальный конгресс эндокринологов — это далеко не узкопрофильное мероприятие. От инновации в данной области зависит развитие медицины в принципе. И потому здесь собрались совершенно разные специалисты. От хирургов и терапевтов, до кардиологов и диетологов.

Ведь эндокринология занимается первопричиной заболеваний. Глубокие исследования влияния гормонов на здоровье человека уже позволили добиться невероятных результатов. Например, полностью победили карликовость.

«В 1950-1960-е годы, помните, организовывали цирковые коллективы, музыкальные коллективы. Цирк лилипутов, так называемый, был. Так вот теперь это невозможно», — говорит директор Института детской эндокринологии Ольга Безлепкина.

Редкую гормональную проблему исправляют еще в детстве. Препарат помогает ребенку вырасти. И так со многими болезнями, раньше считавшимися неизлечимыми. Президент Российской ассоциации эндокринологов, академик Иван Дедов считает вклад наших специалистов в мировую науку очень значительный.

«Мы входим по сахарному диабету в первую десятку по эффективности помощи больным сахарным диабетом. Перед пандемией продолжительность жизни больного диабетом второго типа была у мужчин 72 с лишним, а у женщин — 76 с лишним. Это очень высоко», — отметил Иван Дедов.

Результаты лечения диабета в России впечатляющие даже в сложных случаях. Не случайно одна из сессий называется «Ветер перемен в управлении сахарным диабетом первого типа». Эндокринологи, например, знают, как предотвратить 90% всех случаев заболеваний щитовидной железы — обязательное йодирование пищевой соли. Соответствующий закон уже готовят, осталось только помехи производителей дорогих добавок преодолеть.

«Сейчас в федеральном реестре по биологически активным и пищевым добавкам более 50 разных добавок. Они очень дорого стоят. То есть тут есть определенное экономическое противодействие», — объяснила Екатерина Трошина.

Но это — преодолимая преграда, особенно если знаешь, что всем в организме правит гормон. И те, кто сумеет договориться с гипофизом, надпочечниками и другими железами, сделает здоровыми поколения. Именно к этому и стремятся эндокринологи страны.