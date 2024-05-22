«Почему бы и нет»: Инстасамка задумалась о материнстве

Звезда в прошлом году тайно сыграла свадьбу с Moneyken.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала, что в 24 года она готова стать мамой. О своем желании она сообщила на одном из YouTube-каналов.

В прошлом году артистка тайно вышла замуж за певца Moneyken (Олега Еропкина). А после свадьбы уже стала задумываться о наследниках, хотя еще несколько лет назад была категорична в этом вопросе.

«Когда я задумывалась об этом в 2021–2022 году, давала себе ответ: „Нет, я не готова“. А сейчас понимаю, что все так классно, почему бы и нет», — поделилась она.

Большие перемены произошло не только в мыслях Инстасамки, но и в ее творчестве. Она решила отказаться от нецензурной лексики в песнях.

Знаменитость уже заметила, что с новыми текстами количество слушателей увеличилось. Теперь же она может спокойно выступать на детских праздниках.

«Зовите меня на дни рождения ваших деток, я с удовольствием им исполню. Я прихожу к деткам в блузочке, даже бюстгальтер надеваю, чтобы никого не смущать. Мамы, знайте, я готова!» — добавила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой дорогой подарок вручил Инстасамке муж.