В Санкт-Петербурге готовятся отмечать день рождения. Городу на Неве в следующий понедельник — 321 год.

Улицы постепенно украшают флагами, на площадях и в парках монтируют сцены для концертов. Местных жителей и гостей города ждет насыщенная программа, которая продлится целую неделю.

Начнется все, по традиции, с торжественной церемонии у Медного всадника. В полдень, под звуки выстрела из Петропавловской крепости, к памятнику возложат цветы.

Там же пройдет мультимедийный спектакль, посвященный творчеству Пушкина. А вечером Петербург поздравит российско-китайский симфонический оркестр. Среди значимых событий — парад ледоколов и дегустация более 300 видов мороженого.