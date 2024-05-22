Местных жителей и гостей ждет насыщенная программа, которая продлится целую неделю.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге готовятся отмечать день рождения. Городу на Неве в следующий понедельник — 321 год.

Улицы постепенно украшают флагами, на площадях и в парках монтируют сцены для концертов. Местных жителей и гостей города ждет насыщенная программа, которая продлится целую неделю.

Начнется все, по традиции, с торжественной церемонии у Медного всадника. В полдень, под звуки выстрела из Петропавловской крепости, к памятнику возложат цветы.

Там же пройдет мультимедийный спектакль, посвященный творчеству Пушкина. А вечером Петербург поздравит российско-китайский симфонический оркестр. Среди значимых событий — парад ледоколов и дегустация более 300 видов мороженого.

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