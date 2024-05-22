Перенимают характер и вкус: может ли пересадка органов может изменить личность человека

Очень часто с реципиентами происходят удивительные изменения после трансплантации.

Американские ученые выяснили, что у почти 90% людей, кому пересаживают донорские органы, меняется характер, вкус, привычки, пристрастия и поведение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Transplantology.

Как объяснили исследователи, это может произойти после пересадки любого органа. При этом если заменить сердце на донорское, то с реципиентом происходят наиболее удивительные метаморфозы. В качестве примера была приведена история профессора колледжа, которому досталось сердце полицейского. Спустя несколько недель ему каждую ночь начал сниться сон, в котором была вспышка света прямо перед его лицом. А также во сне он видел человека, сильно похожего на Иисуса Христа. Вскоре он узнал, что донор, от которого ему досталось сердце, умер от выстрела в лицо. А стрелявший сильно похож на лик святого.

Ученые пока не смогли разгадать этот феномен, но они больше склоняются к «гипотезе системной памяти», при которой все живые клетки «помнят» историю человека. Кроме того, исследователи обнаружили, что донорские клетки живы в организме реципиентов в течение двух лет после трансплантации. А что происходит с ними потом, ученым также пока неизвестно. Верна ли сама гипотеза, то же вопрос открытый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые из Китая научились замораживать мозг с сохранением главных функций органа.