В Тюмени экстренно сел самолет из-за отказа автоматики

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

По факту произошедшего организовала проверка.

В Тюмени экстренно сел самолет из-за отказа автоматики

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Летевший из Уфы в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел утром 22 мая. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту произошедшего.

Прежде стало известно о гибели одного человека во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines Лондон — Сингапур. Кроме того, часть других пассажиров получила травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя вести в случае сильной турбулентности.

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