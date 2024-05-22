В Тюмени экстренно сел самолет из-за отказа автоматики
По факту произошедшего организовала проверка.
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
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Летевший из Уфы в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел утром 22 мая. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Новоуренгойская транспортная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту произошедшего.
Прежде стало известно о гибели одного человека во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines Лондон — Сингапур. Кроме того, часть других пассажиров получила травмы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя вести в случае сильной турбулентности.
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