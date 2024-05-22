Обратно не спешат: закон о мобилизации может привести Украину к транспортному коллапсу

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Закон о мобилизации может привести Украину к транспортному коллапсу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka; 5-tv.ru

Водители фур опасаются возвращаться из-за границы и выходить в рейсы.

На Украине продолжают проявляться новые последствия закона о мобилизации. Теперь дальнобойщики массово отказываются выходить в рейсы, чтобы не попасть на фронт. А те из них, кто успел уехать за границу, не спешат обратно.

Хотя военкоматы, наоборот, обязали всех вернуться до 16 июня и лично встать на учет. На этом фоне некоторые эксперты даже прогнозируют коллапс украинской транспортной системы.

С 18 мая пограничники начали проверять военно-учетные документы у водителей фур, а у многих из них нет «брони». Дошло до того, что в районе Одессы дальнобойщики бросили полсотни большегрузов и уехали в неизвестном направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины.

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