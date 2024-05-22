Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в России

«Ъ»: Минтранс России согласовал новые правила применения дорожных камер
Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС
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Нормы вступают в силу с первого дня осени. В проекте ведомству пришлось пойти на некоторые компромиссы.
Минтранс России согласовал с МВД, региональными властями и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В согласованном проекте Минтрансу пришлось пойти на некоторые компромиссы: отказаться от положений об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и важной роли динамических дорожных табло. При этом появилась норма, обязывающая маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.
Нормы вступают в силу с 1 сентября. Как рассказал сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин, постановление будет направлено в правительственную подкомиссию на согласование, а затем на подпись к премьер-министру.
Литвин подчеркнул, что этот документ является результатом долгих обсуждений и поиска компромиссов. При этом многие вопросы остались неурегулированными. В том числе они связаны с размещением и выбором мест установки комплексов и фиксацией нарушений.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России резко вырастет количество «штрафных» камер. Специалисты отмечают — такая мера поможет эффективнее бороться с правонарушениями.
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