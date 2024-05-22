Россия не собирается пересматривать госграницу в акватории Балтийского моря

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

До этого сообщалось, что с такой идеей выступили в Минобороны.

Россия не собирается пересматривать госграницу в акватории Балтийского моря

Фото: VALDA KALNINA / ТАСС

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Российские власти не собираются пересматривать в акватории Балтийского моря государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — сказал он.

До этого Минобороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области. В частности, в документе говорится об «установлении отсутствовавшей ранее системы прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии отреагировали на предложение России о границе в Балтийском море.

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Россия не собирается пересматривать госграницу в акватории Балтийского моря

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