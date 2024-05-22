«Русская рулетка без русских»: почему Олимпиада в Париже грозит обернуться провалом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Евродепут Коллар: для Франции Олимпиада станет русской рулеткой без русских

«Русская рулетка без русских»: почему Олимпиада в Париже грозит обернуться провалом

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Какие проблемы грядущих соревнований стоят перед властями Франции наиболее остро?

Олимпийские игры пройдут в Париже только в августе, но эксперты уже указывают на ключевые проблемы грядущих соревнований. Для французской столицы они могут обернуться провалом, сообщает EADaily.

Одна из главных проблем связана с транспортной инфраструктурой, которая, по мнению аналитиков, будет не готова к огромному потоку туристов. Так, парижское метро в итоге не ввело в эксплуатацию новые станции. Кроме того, наблюдается и недостаток финансирования.

«Нам повезет, если ничего не случится во время Игр. Извините меня за это сравнение, но мы будем играть в русскую рулетку без русских», — сообщил в мае евродепутат от Франции Жильбер Коллар.

Немаловажный фактор — скромное расходы Франции на организацию Олимпийских игр. Бюджет составил лишь четыре миллиарда евро, причем только 300 миллионов уйдет на обеспечение безопасности, которая тоже является проблемным местом страны. К слову, для лондонской Олимпиады в свое время потребовалось не менее 17 тысяч сотрудников полиции и военных. Однако в этом году выделенных Францией средств может не хватить на защиту туристов и атлетов.

В конце апреля французские правоохранители уже задержали юношу, которого обвинили в подготовке теракта во время летней Олимпиады в Париже. Что касается самих соревнований, то большая их часть будет проходить на воде. Но река Сена оказалась крайне сильно загрязнена, а экоактивисты уже бьют тревогу.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru писал, что российским журналистам запретили демонстрировать символику страны на Олимпийских играх во Франции, которые начнутся уже 26 июля.

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