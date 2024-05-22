«Люблю»: Екатерина Волкова показала сына-выпускника от писателя Лимонова

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 0

Актриса Екатерина Волкова в блоге показала фото с сыном Богданом

«Люблю»: Екатерина Волкова показала сына-выпускника от писателя Лимонова

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса — счастливая мама троих детей и бабушка двоих внуков.

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова в своем блоге показала редкое фото с повзрослевшим 17-летним сыном Богданом. Артистка пришла к нему на последний звонок.

Актриса Екатерина Волкова опубликовала редкое фото с сыном-выпускником Актриса Екатерина Волкова опубликовала редкое фото с сыном-выпускником. Instagram* / volkovawolka

«Люблю», — кратко написала счастливая мама.

Сын Богдан и 15-летняя дочка Александра появились у звезды в браке с писателем Эдуардом Лимоновым. Известно, что супруги расстались, когда Волкова была беременна. При этом женщине удалось сохранить теплые отношения с отцом своих детей. Лимонов часто проводил время с дочкой и сыном, пока не скончался в 2020-м году.

Также у актрисы есть взрослая дочь Валерия от первого брака с неким Алексеем. В 2022-м году у Екатерины появился внук — Тимофей. Актриса его обожает и очень любит проводить с ним время. А к своему 50-летию Волкова получила самый ценный подарок — еще одного внука. Бабушка счастлива вдвойне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Волковой родила еще одного ребенка от женатого мужчины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
В России вырастут штрафы за низкое качество ЖКУ
14:30
Поросло травой: как в России будут бороться с заброшенными участками
14:23
«Трудно поверить»: Песков о хамском заявлении Блинкена в адрес иранского народа
14:20
Росздравнадзор штурмует клинику хирурга Тимура Хайдарова
14:06
Уехавшего в США художника Станислава Шминке объявили в розыск
14:05
«Ничего не меняется»: Кремль о решении Евросоюза по замороженным активам России

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Борьба за справедливость: в каких случаях можно оспорить штраф за нарушение ПДД
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео