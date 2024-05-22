«Люблю»: Екатерина Волкова показала сына-выпускника от писателя Лимонова

Актриса — счастливая мама троих детей и бабушка двоих внуков.

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова в своем блоге показала редкое фото с повзрослевшим 17-летним сыном Богданом. Артистка пришла к нему на последний звонок.

Актриса Екатерина Волкова опубликовала редкое фото с сыном-выпускником. Instagram* / volkovawolka

«Люблю», — кратко написала счастливая мама.

Сын Богдан и 15-летняя дочка Александра появились у звезды в браке с писателем Эдуардом Лимоновым. Известно, что супруги расстались, когда Волкова была беременна. При этом женщине удалось сохранить теплые отношения с отцом своих детей. Лимонов часто проводил время с дочкой и сыном, пока не скончался в 2020-м году.

Также у актрисы есть взрослая дочь Валерия от первого брака с неким Алексеем. В 2022-м году у Екатерины появился внук — Тимофей. Актриса его обожает и очень любит проводить с ним время. А к своему 50-летию Волкова получила самый ценный подарок — еще одного внука. Бабушка счастлива вдвойне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Волковой родила еще одного ребенка от женатого мужчины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ