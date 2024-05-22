Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 0

Столица стала крупнейшим центром отечественного туризма.

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

На сервисе Russpass открылся новый раздел «Москва. Лето», где собраны лучшие идеи для отдыха в столице на ближайшие три месяца. Из представленной там информации москвичи и туристы могут узнать о крупнейших фестивалях, выставках, культурных и спортивных событиях, которые пройдут в Москве в период с мая и до конца августа, сообщил в своем личном блоге мэр Сергей Собянин.

«Новый раздел включает несколько тематических блоков, где представлен весь спектр летнего отдыха в Москве: смотровые площадки и маршруты речных прогулок, идеи для летнего отдыха у воды, идеи для отдыха всей семьей или насыщенного гастрономического путешествия», — написал градоначальник.

Посетители страницы могут узнать, где лучше всего прогуляться в парке или заняться водными видами спорта, подобрать оптимальный маршрут для пробежки и в целом составить план своего путешествие по Москве.

По словам мэра, в разделе уже представлена информация об уже идущих или запланированных на ближайшее время крупных событиях. Среди них — Московская неделя предпринимательства, фестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Лето в Москве. Сады и цветы» и другие.

Как отметил Собянин, столица стала крупнейшим центром отечественного туризма благодаря, в частности, созданной в городе современной среде и богатому выбору возможностей для досуга.

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