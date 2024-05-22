Пример для подражания: кто из знаменитостей смог избавиться от лишнего веса

И каким образом у звезд это получилось?

Борьба с лишним весом — одна из серьезных проблем людей по всему миру. И знаменитости исключением, само собой, не являются. Издание KP.RU составило подборку российских звезд, которые также долго не могли похудеть, но все-таки достигли вожделенного результата.

Ида Галич — минус 30 килограммов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Телеведущая Ида Галич всегда была женщиной в теле, а после беременности и вовсе набрала 22 килограмма. Взяв себя в руки, звезда потратила почти два года, но смогла привести себя в шикарную форму. В ее программу похудения входят йога, пилатес, бокс, ходьба и сбалансированное питание. Также практически полностью пришлось ограничить сладкое и алкоголь.

Филипп Киркоров — минус 27 килограммов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров немного «сжульничал» и в своем процессе похудения воспользовался услугами пластических хирургов. Однако липосакция, липофилинг и абдоминопластика помогли артисту избавиться лишь от 12 килограммов, а вот еще 15 он сбросил уже самостоятельно. В первую очередь, певцу пришлось отказаться от привычки выпивать в день по два-три литра колы, затем добавились упражнения на специальном аппарате и различные процедуры. В результате сегодня 56-летний Киркоров весит всего 91 килограммов.

Максим Фадеев — минус 112 килограммов

Старков Владимир, Тараканов Вадим / ТАСС

Музыкальный продюсер Максим Фадеев долгое время страдал от проблем с лишним весом. По его собственным словам, в период с 2003 по 2019 годы он весил аж 211 килограммов, из-за чего организм композитора уже не выдерживал нагрузок. В период пандемии COVID-19, ему за почти полтора года удалось сбросить более 110 килограммов. По словам самого Фадеева, худел он постепенно: сбалансированное питание, питьевой режим, спорт, массаж, различные процедуры — все это в комплексе и дало феноменальный результат. Сегодня продюсер с легкостью помещается в одну штанину своих старых шорт.

Бьянка — минус 32 килограмма

© РИА Новости / Алексей Филиппов; ¬www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Недавно организм певицы Бьянки дал сбой, и из-за нарушений в гормонах она стремительно набрала 20 килограммов. После консультации с врачами звезде пришлось пройти курс лечения и сесть на строгую диету. Она до сих пор вынуждена регулярно делать витаминные капельницы. Однако сегодня ее самочувствие намного лучше, и Бьянка уже хвастается новыми горячими фотографиями после похудения.

Лолита — минус 20 килограммов

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Звезда отечественного шоу-бизнеса Лолита Милявская худела под строгим контролем врача-эндокринолога. Специалист составил ей специальную диету: есть нужно четыре-пять раз в день, но маленькими порциями и не позднее трех часов до сна. Также из рациона исключили алкоголь, бананы, виноград, сладости, соленое и жирное. При этом врач посоветовал певице есть побольше мяса птицы, рыбу, клетчатку и нежирные кисломолочные продукты. Ну и, разумеется, не забывать о достаточном количестве чистой воды.

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