Потерявший жену шансонье Жека госпитализирован: «Мне эту штуку присобачили»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Шансонье Евгений Григорьев сообщил, что попал в больницу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / Евгений Григорьев - Жека / zhekavideo; 5-tv.ru

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Что произошло с артистом?

Популярного российского шансонье Евгения Григорьева, известного как Жека, госпитализировали. О печальном известии музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

«Я в больнице. Со мной все хорошо. Завтра-послезавтра расскажу, что, зачем и почему… Всем здоровья, мои дорогие друзья», — написал автор хита «Рюмка водки на столе».

О причине госпитализации артист умолчал, но обещал рассказать об этом позже, когда появятся хорошие новости.

При этом он поделился кадрами, на которых видно, что ему, вероятно, установили холтер для измерения сердечного ритма.

«Доктора всегда найдут до чего докопаться. Я вообще-то здесь совсем по другому поводу, а мне эту штуку присобачили», — посетовал он.

В прошлом году исполнитель похоронил жену, с которой прожил почти 13 лет. По информации СМИ, Елизавета Крапивина покончила с собой. Для артиста и их общей дочери Марии это стало страшной трагедией. Незадолго до этого Елизавете диагностировали психическое расстройство. Музыкант заботился о ней, но лучше не становилось. После такого горя Григорьев с головой ушел в работу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Немоляева вышла на связь после новостей о госпитализации.

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