«Меня обнадежили»: Немоляева вышла на связь после новостей о госпитализации

Что же все-таки произошло с артисткой?

Коронавирус в легкой форме диагностировали у народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Ничего такого страшного у меня нет. Главный врач в больнице сказал, что по всем показателям коронавирус в легкой форме, не опасный. В общем, он меня обнадежил и успокоил», — призналась актриса.

Немоляева также уточнила, что коронавирусом она болеет уже не в первый раз. Однако артистка успокоила поклонников, сказав, что чувствует она себя неплохо.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Алексей Бородин экстренно госпитализирован в Москве. Причиной, как отмечается, стала пневмония.

Известно, что сейчас художественный руководитель Российского академического Молодежного театра находится под наблюдением медиков. Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.