МИД России ответил на идею Эстонии построить ограждение вокруг «Саатсеского сапога»

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

МИД России: спекуляции о передаче Эстонии «Саатсеского сапога» лишены смысла

МИД России ответил на идею Эстонии построить ограждение вокруг «Саатсеского сапога»

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Это часть Псковской области, которую Таллин хотел сначала обменять на приграничный участок, но потом передумал.

Любые спекуляции о передаче Эстонии «Саатсеского сапога» бессмысленны, ведь эта территория принадлежит России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ.

«На отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — добавили во внешнедипломатическом ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония решила отказаться от обмена с Россией земельными участками и начать на своей части застройку.

Так, Таллин раньше хотел получить себе так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, а в обмен отдать России приграничный участок протяженностью около четырех километров. Однако эстонские власти передумали и решили построить вокруг «Саатсеского сапога» объездную дорогу.

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