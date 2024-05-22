«Жесткая игра»: Евросоюз готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

FP: Евросоюз готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

«Жесткая игра»: Евросоюз готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Тбилиси, по всей видимости, придется сделать выбор.

Европейский союз намерен лишить Грузию статуса кандидата в члены объединения из-за принятого Тбилиси закона об иноагентах. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Европа готова вести жесткую игру с Грузией. ЕС готов поставить на карту статус кандидата Грузии в ответ на закон об иностранных агентах», — говорится в публикации.

Так, если Грузия не отзовет этот закон, то Еврокомиссия не подтвердит ее статус кандидата. Это может произойти в октябре 2024 года, когда ЕК опубликует свой ежегодный отчет о расширении Европейского союза.

Парламент Грузии принял проект об иноагентах

На прошлой неделе, 13 мая, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Сорвать рассмотрение документа пытались протестующие. Вечером воскресенья они вышли на митинг к парламенту на проспекте Руставели и провели там ночь. Утром полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.

На следующий день, 14 мая, в парламенте Грузии подрались депутаты во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Пленарное заседание в результате прервалось. Прежде 5-tv.ru опубликовал кадры драки. Однако это не помешало принять окончательное решение: парламент Грузии принял законопроект об иноагентах. После объявления результатов голосования противники инициативы, стоящие на проспекте Руставели в Тбилиси, стали еще громче выражать свое недовольство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают санкции против Грузии из-за закона об иноагентах.

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