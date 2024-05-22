Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Какие города еще попали в ТОП?
Фото: mos.ru
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По результатам рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2023 году в ТОП-5 регионов по качеству жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. По динамике роста лидерами рейтинга стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область. Данные были озвучены Президентом России Владимиром Путиным в рамках Наблюдательного совета АСИ.
«У всех наших планов есть важнейшее измерение — благополучие людей. Думает, будет правильным, если оценкой действий Правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует АСИ», — отметил Владимир Путин.
По результатам данного рейтинга представляется возможность сформировать подробную картину о качестве жизни в различных субъектах: какие имеются возможности для работы, как обстоят дела с безопасностью, жильем и инфраструктурой, а также здравоохранением, образованием и социальной сферой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал важнейшим критерием оценки работы властей.
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