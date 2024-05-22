Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей

Благополучие россиян является важнейшим критерием при оценке работы властей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы — это благополучие людей», — отметил глава государства.

Путин счел целесообразным использовать национальный рейтинг качества жизни в субъектах страны, который ежегодно формирует АСИ, в качестве интегрального механизмам оценки действий правительства РФ и регионов страны по реализации национальных целей.

Прежде Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен повышаться опережающими темпами. К 2030 году он увеличится вдвое — до 35 тысяч рублей.