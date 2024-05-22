Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

По мнению главы государства, для определения эффективности работы стоит учитывать рейтинг качества жизни граждан РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Благополучие россиян является важнейшим критерием при оценке работы властей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы — это благополучие людей», — отметил глава государства.

Путин счел целесообразным использовать национальный рейтинг качества жизни в субъектах страны, который ежегодно формирует АСИ, в качестве интегрального механизмам оценки действий правительства РФ и регионов страны по реализации национальных целей.

Прежде Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен повышаться опережающими темпами. К 2030 году он увеличится вдвое — до 35 тысяч рублей.

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