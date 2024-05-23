В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 45 0

Какую идею рассмотрят в Госдуме?

В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Госдуму внесут законопроект о введении выплаты единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам за рождение каждого ребенка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.

Так, в пояснительной записке отмечается, что в России на протяжении последних десяти лет «значительно снизилась рождаемость». Данная тенденция может «вызвать демографическую катастрофу».

Подчеркивается, что около 40% россиянок не хотят рожать детей из-за плохого материального положения и жилищных условий. Большинство женщин, считают авторы законопроекта, сейчас стремятся стать финансово независимыми.

Документ нацелен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. Депутаты предлагают установить срок вступления проекта в силу с 1 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому она будет продлена до конца до 2030 года.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.19
-0.22 97.90
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
ВСУ ударили по территории детских лагерей в Белгороде
8:44
Захарова пошутила, что беспокоится за Бербок из-за ее слов о диалоге по Украине
8:30
Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью
8:17
Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма
8:06
Тренажерный зал не поможет: ТОП-3 эффективных упражнения для красивой осанки
7:57
Пересекли «красную линию»: Запад готовится признать свое участие в конфликте на Украине

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Впереди — взрослая жизнь. Камила Валиева закончила школу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео