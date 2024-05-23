В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

В Госдуму внесут законопроект о введении выплаты единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам за рождение каждого ребенка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.

Так, в пояснительной записке отмечается, что в России на протяжении последних десяти лет «значительно снизилась рождаемость». Данная тенденция может «вызвать демографическую катастрофу».

Подчеркивается, что около 40% россиянок не хотят рожать детей из-за плохого материального положения и жилищных условий. Большинство женщин, считают авторы законопроекта, сейчас стремятся стать финансово независимыми.

Документ нацелен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. Депутаты предлагают установить срок вступления проекта в силу с 1 января 2025 года.

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