В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

Какую идею рассмотрят в Госдуме?
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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В Госдуму внесут законопроект о введении выплаты единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам за рождение каждого ребенка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.
Так, в пояснительной записке отмечается, что в России на протяжении последних десяти лет «значительно снизилась рождаемость». Данная тенденция может «вызвать демографическую катастрофу».
Подчеркивается, что около 40% россиянок не хотят рожать детей из-за плохого материального положения и жилищных условий. Большинство женщин, считают авторы законопроекта, сейчас стремятся стать финансово независимыми.
Документ нацелен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. Депутаты предлагают установить срок вступления проекта в силу с 1 января 2025 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому она будет продлена до конца до 2030 года.
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