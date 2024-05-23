Норвегия запретила въезд для российских туристов

Новые правила начнут действовать с 29 мая.

Власти Норвегии решили ужесточить ограничения на въезд для туристов из России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — указывается в документе.

Новые ограничения начнут действовать с 29 мая. Они распространяются в том числе на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключения могут сделать для приезжающим в гости к родственникам, которые проживают в Норвегии, а также на работу или учебу.

В правительстве Норвегии добавили, что следят за ситуацией на границе и ее пересечениями в пограничном пункте «Стурскуг». Власти готовы «принять меры в случае необходимости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией. В случае принятия закон будет действовать в течение года.