Норвегия запретила въезд для российских туристов

Правительство Норвегии ужесточит ограничения на въезд для туристов из России
Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey
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Новые правила начнут действовать с 29 мая.
Власти Норвегии решили ужесточить ограничения на въезд для туристов из России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства.
«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — указывается в документе.
Новые ограничения начнут действовать с 29 мая. Они распространяются в том числе на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключения могут сделать для приезжающим в гости к родственникам, которые проживают в Норвегии, а также на работу или учебу.
В правительстве Норвегии добавили, что следят за ситуацией на границе и ее пересечениями в пограничном пункте «Стурскуг». Власти готовы «принять меры в случае необходимости».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией. В случае принятия закон будет действовать в течение года.
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