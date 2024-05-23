Расслабляющий эффект: как бани и сауни влияют на наше психологическое состояние

Как еще поход в парилку может помочь человеку?

Некоторые исследователи уверены, что посещение сауны или бани помогает людям бороться с депрессией. Данный способ релаксации может даже стать общепринятым методом лечения. Врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, в чем именно польза такого времяпрепровождения.

По его словам, расслабление в банях — это один из способов улучшить свое эмоциональное состояние, что, естественно, в целом благоприятно действует на человека. Но нужно не забывать, что не всем позволит здоровье посещать бани. Могут быть проблемы с давлением или, например, кожные заболевания, при наличии которых это противопоказано. Вот почему прежде, чем отправиться в парилку, нужно проконсультироваться с врачом.

«Баня, сауна оказывают общее расслабляющее действие. Это выход каких-то негативных эмоций и физическое улучшение состояния здоровья за счет выхода токсинов через кожу. Здесь чисто физиологический процесс, а через это ощущение улучшается эмоциональное состояние», — заявляет психиатр.

Бани — еще и место встречи с друзьями, что тоже благоприятно влияет на душевное состояние человека. Научно доказано, что при этом процессе выделяются серотонин и дофамин, которые отвечают за улучшение настроения.

«После бани ощущение расслабление, а потом ощущение тонуса, жизненных сил и энергии связано с тонкими нейрохимическими процессами в мозге. Поэтому, я думаю здесь абсолютная польза для эмоционального и физического здоровья», — отмечает эксперт.

Посещение бани и сауны служит отличным дополнением к лечению депрессии, резюмирует Каторгин. Также может являться терапией контрастный душ.

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