«Оголяем палочку»: Шура показал, как проводит время на природе со своим директором

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Певец Шура показал своему директору, как нужно есть муравьиную кислоту

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / shuramedvedev ; 5-tv.ru

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Артист вспомнил забаву из детства, которая знакома многим россиянам.

Знаменитый эстрадный певец Шура решил вспомнить детство — исполнитель поделился с подписчиками своими приключениями и наглядно показал, что делать, если прямо в лесу захотелось чего-то кислого. Забавным видео артист поделился на своей странице в социальной сети.

В юные годы многие баловались странными по сегодняшним меркам развлечениями. Так, особым «лакомством» являлась муравьиная кислота, получить которую можно было, засунув длинную палочку в муравейник.

Музыкант решил вспомнить былое и продемонстрировать поклонникам настоящий мастер-класс. Присоединился к Шуре и его директор Павел Депершмидт.

«Оголяем палочку. И сейчас буду доставать вкусняточку. Руки помнят, называется, да?», — порадовался артист.

Только вот его другу своеобразное кисленькое «угощение» понравилось не слишком сильно.

Поклонники Шуры порадовались за любимого исполнителя и оценили его стремление оставаться юным в душе.

«А я уже и вкус не помню… Молодцы! Юмористы!»

«Шура вспомнил детство золотое!»

«Я вспомнила аж детство!»

«Мы тоже в детстве так делали»

«Прям как маленькие, столько радости и восторга»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шуру в день рождения довели до слез.

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