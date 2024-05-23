«Оголяем палочку»: Шура показал, как проводит время на природе со своим директором
Певец Шура показал своему директору, как нужно есть муравьиную кислоту
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / shuramedvedev ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артист вспомнил забаву из детства, которая знакома многим россиянам.
Знаменитый эстрадный певец Шура решил вспомнить детство — исполнитель поделился с подписчиками своими приключениями и наглядно показал, что делать, если прямо в лесу захотелось чего-то кислого. Забавным видео артист поделился на своей странице в социальной сети.
В юные годы многие баловались странными по сегодняшним меркам развлечениями. Так, особым «лакомством» являлась муравьиная кислота, получить которую можно было, засунув длинную палочку в муравейник.
Музыкант решил вспомнить былое и продемонстрировать поклонникам настоящий мастер-класс. Присоединился к Шуре и его директор Павел Депершмидт.
«Оголяем палочку. И сейчас буду доставать вкусняточку. Руки помнят, называется, да?», — порадовался артист.
Только вот его другу своеобразное кисленькое «угощение» понравилось не слишком сильно.
Поклонники Шуры порадовались за любимого исполнителя и оценили его стремление оставаться юным в душе.
«А я уже и вкус не помню… Молодцы! Юмористы!»
«Шура вспомнил детство золотое!»
«Я вспомнила аж детство!»
«Мы тоже в детстве так делали»
«Прям как маленькие, столько радости и восторга»
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шуру в день рождения довели до слез.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
30%
-0.22 97.90
-0.40
Нашли ошибку?