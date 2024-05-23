Настоящая дискриминация: как РФ ответит на ограничения Норвегии на въезд россиян

Новые правила со стороны европейской страны вступят в силу уже в этом месяце — 29 мая.

Россия не оставит без ответа решение Норвегии ограничить въезд россиян в страну, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что разрабатывать и реализовывать ответные меры Россия будет исходя из собственных интересов.

«Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер, именно по отношению к гражданам нашей страны», — указала Мария Захарова.

Дипломат уверена, что новое решение властей Норвегии направлено на уничтожение всех возможных связей именно с народами обеих стран. Захарова также напомнила, что Россия «не собирается закрываться от норвежских граждан», особенно от тех, кто приезжают в страну с добрыми намерениями.

Стоит упомянуть, что новые ограничения со стороны Норвегии вступят в силу уже 29 мая, это коснется россиян, которые соберутся отправиться в страну в туристических целях.

Ранее 5-tv.ru написал, на кого будут распространяться новые ограничения на въезд в Норвегию.