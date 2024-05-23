«Войны дронов»: Илон Маск заявил об изменении формата конфликтов в будущем

Кто, по его мнению, будет побеждать?

Конфликты в будущем будут представлять из себя «войны дронов», победа в которых будет зависеть от количества беспилотников. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Х.

Говоря о том, кто будет побеждать в таких конфликтах, Маск указал на коэффициент произведенных и уничтоженных беспилотников.

«Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше», — уточнил Маск.

Беспилотники сегодня применяются российскими бойцами и в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. С помощью дронов военные ведут разведку, а также наносят удары по объектам противника.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры работы новейших российских FPV-дронов «Пиранья». Главное их преимущество — это работа на частотах, которые враги просто не могут глушить.

Всех нюансов инженеры не раскрывают, но обращают внимание, что теперь наши квадрокоптеры действуют там, где раньше была бесполетная зона.