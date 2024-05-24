Кэсси Вентура вышла на связь после публикации скандального видео с Пи Дидди

Что, по словам артистки, ей придется переживать до конца дней?

Исполнительница Кэсси Вентура впервые высказалась о видеозаписи, на которой ее бывший возлюбленный, рэпер Пи Дидди, избивает ее в одном из отелей Калифорнии. Знаменитость поделилась переживаниями в своем личном блоге.

«Излияние любви позволило мне успокоиться и почувствовать себя в безопасности, но это только начало. Домашнее насилие действительно является проблемой. Это сломило меня, и я стала тем, кем, как я думала, никогда не стану. Благодаря упорному труду мне стало лучше, но я всегда буду восстанавливаться после произошедшего со мной», — призналась Вентура.

Она также поблагодарила всех, чью поддержку она чувствовала на протяжении всех этих лет. Кроме того, исполнительница призвала всех, кто столкнулся с домашним насилием, обращаться за помощью. По словам певицы, важно «не нести это бремя в одиночку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Шон Джон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди, извинился перед бывшей девушкой после всплывшего видео, на котором он ее избивал.