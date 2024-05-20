Рэпер Пи Дидди извинился за жестокое избиение девушки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Рэпер Пи Дидди извинился за избиение певицы Кэсси Вентуры

Рэпер Пи Дидди извинился за жестокое избиение девушки

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Что сказал популярный исполнитель?

Рэпер Шон Джон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди, извинился перед бывшей девушкой после всплывшего видео, на котором он ее избивал. Изначально тему насилия подняла бывшая возлюбленная — певица Кэсси Вентура.

После этого полиция решила посмотреть архив видео рэпера. Удалось найти даже доказательства избиения, которые вскоре показал телеканал CNN.

Поклонники пришли в ужас от кадров. На них певец в коридоре отеля сначала повалил тогда еще возлюбленную, дальше стал избивать ногами, а после схватил за толстовку и поволок.

Так, фанаты, увидев это жуткое видео, потребовали объяснений от звезды. Рэпер не стал отмалчиваться.

«Очень сложно размышлять о самых мрачных временах в твоей жизни, но иногда приходится это делать. Я облажался. Я достиг дна. Но я не ищу оправданий. Мое поведение на этом видео непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео», — сказал он в видеообращении.

Комбс уверяет, что за это время смог исправиться. В этом ему помогли курс терапии, реабилитация и даже адресованные к Богу мольбы.

«Я начал ходить на терапию, на реабилитацию. Мне пришлось просить у Бога милости и благодати. Мне очень жаль. Но я стремлюсь становиться лучше каждый день. Я не прошу прощения. Мне искренне жаль», — отметил рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры.

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Рэпер Пи Дидди извинился за жестокое избиение девушки

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