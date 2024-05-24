Светлана Пермякова рассказала об отношениях по переписке

Звезда «Интернов» растит дочь от пиарщика Максима Скрябина, с которым рассталась в 2015 году. С тех пор официально избранников она публике не представляла.

Актриса театра и кино Светлана Пермякова раскрыла тайну своей личной жизни. Оказывается, звезда сериала «Интерны» больше не одинока, рядом с ней — любимый мужчина.

О новом возлюбленном она рассказала в интервью для портала Леди Mail.ru. Примечательно, что пара не живет в одном доме, у каждого своя территория — и общаются они чаще по переписке.

«С личной жизнью у меня все в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь. Общаемся — и хорошо, но большее мне сегодня не нужно», — поделилась Пермякова.

Как отметила артистка, в свои 52 года она уже не ищет показной романтики. Ее не интересуют красивые признания, вместо слов знаменитость предпочитает действия.

Комплименты уже не вдохновляют, а коробку конфет актриса и сама себе купить в состоянии. Пермякова не теряет головы и не обольщается. Она не исключает, что отношения с новым мужчиной могут не сложиться, когда перейдут на новый уровень.

«Что мне эти комплименты? Вот ты мне КАМАЗ кирпичей привези — тогда сразу пойму, что хороший человек», — отрезала звезда.

Пермякова была замужем единожды. В 2008 году она вышла за арт-директора Евгения Бодрова.

Брак не продлился и месяца. В 2012-м актриса родила дочь Варвару от пиарщика Максима Скрябина, который на 20 лет моложе нее. Отношения продлились до 2015 года, при этом бывшие остались в хороших отношениях, они много времени проводят вместе с наследницей.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото подросшей дочери Светланы Пермяковой.