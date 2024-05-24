Несколько проверок прошли в нелегальном хостеле под Истрой перед трагедией
Жители писали жалобы в полицию на сгоревший в Истре хостел
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
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Вот только закрыть заведение так и не смогли.
Одна из самых заметных тем минувшего дня — пожар в подмосковном нелегальном хостеле, во время которого погибли восемь человек. Происшествие указало сразу на несколько глобальных проблем, которые надо решать в стране.
Первая — это нелегальная миграция. Генпрокурор Игорь Краснов, выступая на коллегии своего ведомства, максимально четко обрисовал ситуацию, заявив, что миграционный учет в России не дает объективной картины о месте нахождения и занятости иностранцев.
Проблема вторая — это тысячи неучтенных хостелов по всей стране. В данном случае, о ночлежке на территории СНТ знали многие, жалобы писали и в полицию, и в Роспотребнадзор — говорят, даже приезжали проверки.
Вот только закрыть заведение так и не смогли. Хотя, как выяснил на месте корреспондент «Известий» Игорь Капориков, поводов было предостаточно.
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