Два человека погибли в Крыму после ракетной атаки ВСУ

Два человека погибли в результате ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал он в Telegram-канале.

При этом в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.