Два человека погибли в Крыму после ракетной атаки ВСУ
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в результате ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал он в Telegram-канале.
При этом в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?