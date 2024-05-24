В Эстонии заявили о снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва

Российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Эстонии.

«Ночью 23 мая пограничная служба России убрала с реки Нарва размещенные в эстонских водах буи, которые используются для обозначения фарватера», — говорится в сообщении.

Эстонские военнослужащие, как отмечается, установили буи 13 мая в соответствии с законом о госгранице. Однако ночью 23 мая российские военные якобы приступили к снятию плавучих знаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония решила отказаться от обмена с Россией земельными участками и начать на своей части застройку. Страна хотела получить себе так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, а в обмен отдать России приграничный участок протяженностью около четырех километров.

Однако эстонские власти передумали и решили построить вокруг «Саатсеского сапога» объездную дорогу. Общая протяженность границы между Эстонией и Россией оценивается в 338 километров, но юридически она не зафиксирована.