В России вернулись к идее отказа от бумажных платежек за ЖКУ

Сейчас прорабатываются соответствующие поправки в законодательство.

Новые технологии придут и в сферу жилищного хозяйства. В России вернулись к идее отказаться от бумажных квитанций и заменить на электронные.

«Известия» выяснили, что сейчас прорабатываются соответствующие поправки в законодательство. Жители Москвы и Петербурга уже платят за ЖКХ онлайн.

В планах — распространить это по всей стране. При этом полностью от классических квитанций не откажутся, у людей останется выбор — получать их по интернету или по старинке на бумаге.