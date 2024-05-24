В России вернулись к идее отказа от бумажных платежек за ЖКУ
«Известия»: власти России вернулись к идее отказа от бумажных платежек за ЖКУ
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Сейчас прорабатываются соответствующие поправки в законодательство.
Новые технологии придут и в сферу жилищного хозяйства. В России вернулись к идее отказаться от бумажных квитанций и заменить на электронные.
«Известия» выяснили, что сейчас прорабатываются соответствующие поправки в законодательство. Жители Москвы и Петербурга уже платят за ЖКХ онлайн.
В планах — распространить это по всей стране. При этом полностью от классических квитанций не откажутся, у людей останется выбор — получать их по интернету или по старинке на бумаге.
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