«Цветочную» луну увидели жители Петербурга

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Последнее полнолуние весны увидели жители Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода в Северной столице безоблачная, поэтому увидеть яркий желто-оранжевый спутник Земли можно было из всех районов города.

Жители Санкт-Петербурга наблюдали редкое явление — «цветочную» луну. Так называют последнее полнолуние весны.

Погода в Северной столице безоблачная, поэтому увидеть яркий желто-оранжевый спутник Земли можно было из всех районов города.

Называть майское полнолуние цветочным начали еще в древности. Такое имя ему дали из-за того, что происходит в период, когда природа оживает и начинается активное цветение — оно означает начало лета.

Ранее 5-tv.ru писал, что этим летом россияне не получат ровного тепла, на протяжении всех трех месяцев погода будет преподносить сюрпризы. Частым явлением станет шквалистое усиление ветра, ливневые осадки, грозы и даже град, которые будут контрастировать с сухими и жаркими периодами.

 

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