Погибшие при ударе ВСУ по Крыму шли домой со стройки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 152 0

Снаряд прилетел им прямо под ноги.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Двое погибших при ракетной атаке ВСУ по Симферопольскому району Крыма шли домой со стройки после работы. Об этом 5-tv.ru сообщил местный житель Николай Удовиченко.

«Находились дома, потом (услышали) хлопок, вышли на улицу. Смотрим — у соседей окна все повылетали… Начали разбираться, увидели воронку», — сказал очевидец.

Жертвы, уточнил он, жили неподалеку от него. Украинский снаряд прилетел им прямо под ноги, добавил Удовиченко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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